Лукашенко поручил Румасу курировать МТЗ, Мясниковичу — БелАЗ

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Президент назначил высших должностных лиц представителями государства в органах управления ряда предприятий.

Документ принят «в целях повышения уровня и качества корпоративного управления в ОАО с превалирующей долей государства в уставных фондах», сообщила пресс-служба президента.

  • премьер-министр Сергей Румас назначен представителем государства в органах управления ОАО «МТЗ»,
  • председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович — ОАО «БелАЗ»,
  • председатель ППНС Владимир Андрейченко — ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,
  • глава Администрации президента Наталья Кочанова — ОАО «Нафтан»,
  • Заместитель главы Администрации президента Николай Снопков — ОАО «Беларуськалий»,
  • председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов — ОАО «Светлогорск–Химволокно»,
  • председатель правления Национального банка Павел Каллаур — РУПП «Гранит»,
  • генеральный прокурор Александр Конюк — ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»,
  • председатель Национального статистического комитета Инна Медведева — ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

«Принятие указа направлено на то, чтобы вывести на качественно иной уровень общее руководство деятельностью некоторых хозяйственных обществ, а также определение стратегий и финансово-хозяйственных планов их развития. Документ нацелен на обеспечение надлежащего контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита и иных аспектах функционирования хозяйственного общества», — подчеркивается в релизе.
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Тэги: МТЗ Нафтан БелАЗ госпредприятия Персона: Сергей Румас Михаил Мясникович Владимир Андрейченко Наталья Кочанова Николай Снопков Леонид Анфимов Павел Каллаур Александр Конюк

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