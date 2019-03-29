Лукашенко поручил Румасу курировать МТЗ, Мясниковичу — БелАЗ

Президент назначил высших должностных лиц представителями государства в органах управления ряда предприятий.

Документ принят «в целях повышения уровня и качества корпоративного управления в ОАО с превалирующей долей государства в уставных фондах», сообщила пресс-служба президента.

премьер-министр Сергей Румас назначен представителем государства в органах управления ОАО «МТЗ»,

председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович — ОАО «БелАЗ»,

председатель ППНС Владимир Андрейченко — ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,

глава Администрации президента Наталья Кочанова — ОАО «Нафтан»,

Заместитель главы Администрации президента Николай Снопков — ОАО «Беларуськалий»,

председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов — ОАО «Светлогорск–Химволокно»,

председатель правления Национального банка Павел Каллаур — РУПП «Гранит»,

генеральный прокурор Александр Конюк — ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения»,

председатель Национального статистического комитета Инна Медведева — ОАО «Авиакомпания «Белавиа».

«Принятие указа направлено на то, чтобы вывести на качественно иной уровень общее руководство деятельностью некоторых хозяйственных обществ, а также определение стратегий и финансово-хозяйственных планов их развития. Документ нацелен на обеспечение надлежащего контроля со стороны собственника за принятием решений о крупных сделках, выпуске ценных бумаг, проведении аудита и иных аспектах функционирования хозяйственного общества», — подчеркивается в релизе.