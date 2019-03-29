Глава A1 Telekom Austria Group пообещал вкладывать в развитие 4G и 5G даже в сельских районах Беларуси

Холдинг А1 Telekom Austria Group, дочерней компанией которого с ноября 2007 года является velcom, готов вкладывать в развитие скоростного мобильного интернета не только в городах, но и в сельских районах Беларуси.

Томас Арнольднер. Фото предоставлено пресс-службой канцлера Австрии

Об этом заявил в комментарии для прессы генеральный директор холдинга А1 Telekom Austria Group Томас Арнольднер, который 29 марта в составе австрийской делегации присутствовал на встрече Александра Лукашенко с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Лидеры двух стран подтвердили намерение последовательно развивать взаимодействие в вопросах развития связи и ИКТ-сектора.

«Я очень рад, что значительная часть переговоров была уделена важной теме дальнейшего развития ИКТ и инфраструктуры связи. Переговоры были очень конструктивными, и я ожидаю дальнейшего их продолжения с целью масштабного развертывания 4G-инфраструктуры, а в перспективе и 5G не только в городах, но и в сельских районах», — приводит компания velcom комментарий Томаса Арнольднера.

Как отмечает глава A1 Telekom Austria Group, начиная с 2008 года, когда компания velcom стала частью австрийского телекоммуникационного холдинга, объем инвестиций в белорусскую экономику превысил 670 млн евро. На протяжении всего этого времени velcom удерживает позиции в списке крупнейших налогоплательщиков Минска и области: объем уплаченных в бюджет налогов и сборов превышает 820 млн евро.

«На мой взгляд мы внесли существенный вклад в трансформацию страны в значимого игрока на поле ИКТ. Более 98% территории страны обеспечено покрытием нашей 3G-сети, качество которой, исходя из моего опыта, одно из наиболее высоких в Европе, несмотря на одни из самых низких цен на мобильную связь. Мы подтверждаем нашу приверженность и готовность поддерживать дальнейшее развитие страны в контексте технологий 4G и в перспективе 5G. В рамках встречи была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время стороны продолжат обсуждение взаимных интересов на самом высоком уровне и продумают пути реализации совместных инициатив», — добавил глава A1 Telekom Austria Group.