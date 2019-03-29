Австрийская компания T-Mobile первой в Европе запустила связь 5G

Мобильная связь пятого поколения охватила 17 общин в сельской местности Австрии. На всех пользователей страны 5G должен распространится к 2025 году.

Австрийская компания T-Mobile, дочернее предприятие германского концерна Deutsche Telekom, первой в Европе запустила коммерческое использование связи пятого поколения 5G, передает telekom.com . Пользователи получили возможность работать в интернете со скоростью более 100 Мб/с.

В австрийской Службе по регулированию радиовещания и телекоммуникаций сообщали, что покупателями частот стали крупнейшие мобильные операторы Австрии: A1 Telekom Austria, T-Mobile и Drei, а также четыре региональные интернет-компании. Продажа частот 5G принесла австрийскому регулятору 188 млн евро.

Сеть пятого поколения характерна главным образом тем, что позволяет увеличить скорость доступа в интернет почти в 10 раз. Рекордная скорость передачи данных в тестовых зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 4K (Ultra HD).