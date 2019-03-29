В Минске стартовал новый сезон чемпионата страны по футболу

ФК «Минск» и ФК «Витебск» завершили поединок нулевой ничьей. Прошлый сезон команды закончили на одиннадцатой и четвертой строчках соответственно.

В первом тайме «горожане» имели два полумомента: на 29-й минуте случился первый удар в створ в матче, но вратарь гостей правильно выбрал позицию, на 44-й минуте Леонид Ковель прорвался к штрафной площади, но пробил мимо. Самый верный момент минчане упустили на 63-й минуте: Артем Васильев сильно пробил издали, вратарь «Витебска» отбил мяч перед собой, Иван Бахар оказался первым у снаряда, но не попал в пустые ворота. На это гости ответили перекладиной на 69-й минуте — забить мог Михаил Козлов.

Во втором матче первого тура сыграют ФК «Гомель» и ФК «Неман».