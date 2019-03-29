В России уничтожат около 200 тонн яблок из Беларуси

Россияне задержали 14 транспортных средств, перевозивших из Беларуси более 200 тонн фруктов под видом лесоматериала и детских средств гигиены.

По сообщению Россельхознадзора, в настоящий момент уничтожено 19 тонн груш. Остальную часть продукции — 180 тонн яблок — планируется уничтожить в ближайшую неделю.

Кроме того, отмечает надзорный орган, «будут подлежать уничтожению» 13 тонн яблок, 1,4 тонны груш, 0,3 тонны пекинской капусты. Эти грузы были задержаны мобильными группами при попытках незаконного ввоза в марте.

Всего с начала 2019 года управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уничтожило около 500 тонн растениеводческой продукции.