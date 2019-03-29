Российский рубль обвалился из-за сообщений о новых санкциях США

Доллар и евро подорожали на полрубля менее чем за час.

Падение началось после того, как стало известно о подготовке новых антироссийских санкций США, передают «Ведомости» .

Вечером 29 марта доллар стоил 65,09 руб., евро — 73,08. Менее чем за час курс доллара вырос на 48 копеек, евро — на 53.

Фондовый рынок тоже падал: индекс Мосбиржи за шесть минут упал на 0,44% до 2487,71 пункта, индекс РТС — на 1,18% до 1195,22 пункта.

Падение началось после того, как агентство Bloomberg сообщило о подготовке новых антироссийских санкций США. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома.