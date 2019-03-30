Соболенко и Мертенс вырвали у Азаренко и Барти путевку в финал Miami Open

Белорусско-бельгийская пара Арина Соболенко/Элизе Мертенс, взяв верх над белорусско-австралийским дуэтом Виктория Азаренко/Эшли Барти в полуфинале женского парного разряда.

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В напряженном двухсетовом поединке, который продолжался 1 час 40, спортсменки отдали много сил – 7:6(6), 7:5.

В борьбе за титул Мертенс и Соболенко сыграют с победительницами матча Хао-Чин Чань/ Латиша Чань (Тайвань) – Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай).

В первом круге (1/16 финала) Азаренко и Барти, получившие «дикую карту», выбили из борьбы «посеянных» под первым номером чешек Барбору Крейчикову (2) и Катерину Синякову (1) — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7 (тай-брейк). Затем были победы над Александрой Крунич (Сербия, 64) и Александрой Пановой (Россия, 67) — 6:3, 1:6, 10:7 (тай-брейк), Дарьей Юрак (Хорватия, 40) и Ралукой Олару (Румыния, 36) — 6:1, 6:3.

Соболенко и Мертенс обыграли Даниэллу Коллинз (США, 384) и Елену Остапенко (Латвия, 53) — 6:3, 6:0, «посеянных» под третьим номером Су Вэй-Се (Тайвань, 23) и Барбору Стрычову (Чехия, 5) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:3 (тай-брейк) и пятую пару турнира, Габриэлу Дабровски (Канада, 15) и Ифань Сюй (Китай, 15) — 6:2, 6:2.

В начале марта Азаренко в паре с китаянкой Сайсай Чжэн выиграла турнир в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тыс. долларов США, а в середине месяца Соболенко и Мертенс стали лучшими в Индиан-Уэллсе (призовой фонд более 9 млн долларов). Для лидера белорусского женского тенниса это был первый титул в парном разряде, для Азаренко — седьмой.