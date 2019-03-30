Серега исполнил гимн брестского «Динамо» на сезон-2019

ФК «Динамо-Брест» представил гимн клуба на сезон-2019, на который у «бело-голубых» большие планы.

Официальную песню (музыка – Сергея Пархоменко, стихи – Сергея Пархоменко и Сергея Сахарчука) исполнил популярный рэпер Серега.

Сезон для брестчан начинается в воскресенье, 31 марта – «Динамо» в гостях сыграет против «Торпедо-БелАЗ».

Специалисты считают клуб с берегов Буга одним из главных фаворитов не только на награды национального первенства, но и на чемпионство.