17-летняя бесправница на «Ауди» протаранила дерево и сбежала с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого едва не погибла несовершеннолетняя девушка, произошло в агрогородке Друя (Браславский район) в среду, 27 марта.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги. Сбив знак, авто стремительно несся по склону в направлении реки Друйка.

Лишь дерево помогло уберечь бесправницу от более серьезных последствий, так как если бы «Ауди 100» влетела в реку, неизвестно к чему бы это привело.

Вероятно испугавшись наказания, девушка бросила авто и сбежала с места ДТП. Однако сотрудники ГАИ в кратчайшие сроки установили водителя.

Кстати, «Ауди 100», которой предстоит серьезный ремонт после аварии, была приобретена всего несколько дней назад.