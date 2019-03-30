17-летняя бесправница на «Ауди» протаранила дерево и сбежала с места ДТП

/ Происшествия
Просмотров: 462

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого едва не погибла несовершеннолетняя девушка, произошло в агрогородке Друя (Браславский район) в среду, 27 марта.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги. Сбив знак, авто стремительно несся по склону в направлении реки Друйка.

В Кобрине в больнице скончалась девушка, которую неделю назад на тротуаре сбила бесправница

Лишь дерево помогло уберечь бесправницу от более серьезных последствий, так как если бы «Ауди 100» влетела в реку, неизвестно к чему бы это привело.

Вероятно испугавшись наказания, девушка бросила авто и сбежала с места ДТП. Однако сотрудники ГАИ в кратчайшие сроки установили водителя.

Кстати, «Ауди 100», которой предстоит серьезный ремонт после аварии, была приобретена всего несколько дней назад.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП бесправница Город: Браслав

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина