ГАИ устроила новые ловушки для лихачей

В субботу, 30 марта, на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скоростных режимов.

В частности, как сообщили в Госавтоинспекции, на Брестчине и Могилевщине рабары будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;

08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);

08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);

08:00-19:00. Бобруйск, улица Минская, 102;

08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);

08:00-20:00. Брест, улица Московская, 346;

08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);

08:00-20:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

08:00-20:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего марта будет выставлять на улицах города переносные радары. Также уже стали известы места в Минске, где они будут находиться в апреле.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: