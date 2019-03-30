ГАИ устроила новые ловушки для лихачей

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В субботу, 30 марта, на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скоростных режимов.

В частности, как сообщили в Госавтоинспекции, на Брестчине и Могилевщине рабары будут находиться в следующих местах:

  • 07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 67;
  • 08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);
  • 08:00-19:00. Бобруйск, улица Минская, 102;
  • 08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);
  • 08:00-20:00. Брест, улица Московская, 346;
  • 08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего марта будет выставлять на улицах города переносные радары. Также уже стали известы места в Минске, где они будут находиться в апреле.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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