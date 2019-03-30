Венесуэла осталась без света после кибератаки

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В Венесуэле произошло третье масштабное отключение электроэнергии. Без света остался 21 штат.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной третьего масштабного отключения света в стране стала кибератака на национальную систему электроснабжения, сообщает El Nacional.

Предыдущее масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 25 марта. Блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас.

Первые блэкауты начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гури. По данным оппозиции, перебои с электроснабжением привели к смерти нескольких десятков человек, в основном пациентов больниц.
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Тэги: Венесуэла электричество кибератака Персона: Хорхе Родригес Город: Каракас

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