Венесуэла осталась без света после кибератаки

В Венесуэле произошло третье масштабное отключение электроэнергии. Без света остался 21 штат.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной третьего масштабного отключения света в стране стала кибератака на национальную систему электроснабжения, сообщает El Nacional .

Предыдущее масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 25 марта. Блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас.

Первые блэкауты начались 7 марта. Примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гури. По данным оппозиции, перебои с электроснабжением привели к смерти нескольких десятков человек, в основном пациентов больниц.