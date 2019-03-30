В Забайкалье судят забывшую салфетки в теле новорожденной медсестру

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Суд в Чите начал рассматривать уголовное дело медсестры Забайкальского краевого перинатального центра Людмилы Черкасовой, которая останавливала кровотечение у новорожденной девочки спиртовыми салфетками и потом забыла их вытащить.

Врачам и матери медсестра о них не рассказала, так что девочка три месяца жила с гниющими салфетками внутри, сообщает zona.media.

Дочь сельской жительницы из Забайкалья начала вести себя странно сразу после рождения. Девочка, родившаяся 13 января 2017 года, всякий раз сильно плакала перед тем, как пописать, у нее выделялась красноватая полупрозрачная жидкость. Врач-педиатр, к которому мать отнесла ребенка, ничего конкретного сказать не смог: он осмотрел девочку и не нашел никаких отклонений.

В середине марта во влагалище у нее вдруг показалось что-то белое — мать взялась пальцами и вытащила салфетку, которая издавала сильный запах гнили. В апреле у ребенка нашли еще одну салфетку. Тем же вечером женщину с дочерью перевели из районной больницы в краевую, а ночью из девочки вышла еще одна салфетка, по размерам еще крупнее предыдущих. Уже в этой больнице врач провел вагиноскопию и обнаружил у трехмесячной девочки нарушение девственной плевы.

В итоге следствие подтвердило догадку матери, которая подумала, что салфетки оставили сотрудники перинатального центра. 30-летняя медсестра Людмила Черкасова признает, что ввела во влагалище ребенка салфетки для остановки кровотечения, о чем не сообщила матери, потому что испугалась и не знала, как поступить.
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Тэги: Забайкалье Россия новорожденная медсестра Персона: Людмила Черкасова Город: Чита

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