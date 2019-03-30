В Забайкалье судят забывшую салфетки в теле новорожденной медсестру

Суд в Чите начал рассматривать уголовное дело медсестры Забайкальского краевого перинатального центра Людмилы Черкасовой, которая останавливала кровотечение у новорожденной девочки спиртовыми салфетками и потом забыла их вытащить.

Врачам и матери медсестра о них не рассказала, так что девочка три месяца жила с гниющими салфетками внутри, сообщает zona.media .

Дочь сельской жительницы из Забайкалья начала вести себя странно сразу после рождения. Девочка, родившаяся 13 января 2017 года, всякий раз сильно плакала перед тем, как пописать, у нее выделялась красноватая полупрозрачная жидкость. Врач-педиатр, к которому мать отнесла ребенка, ничего конкретного сказать не смог: он осмотрел девочку и не нашел никаких отклонений.

В середине марта во влагалище у нее вдруг показалось что-то белое — мать взялась пальцами и вытащила салфетку, которая издавала сильный запах гнили. В апреле у ребенка нашли еще одну салфетку. Тем же вечером женщину с дочерью перевели из районной больницы в краевую, а ночью из девочки вышла еще одна салфетка, по размерам еще крупнее предыдущих. Уже в этой больнице врач провел вагиноскопию и обнаружил у трехмесячной девочки нарушение девственной плевы.

В итоге следствие подтвердило догадку матери, которая подумала, что салфетки оставили сотрудники перинатального центра. 30-летняя медсестра Людмила Черкасова признает, что ввела во влагалище ребенка салфетки для остановки кровотечения, о чем не сообщила матери, потому что испугалась и не знала, как поступить.