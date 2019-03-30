Курц спросил Лукашенко о дефиците свободы слова в Беларуси

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Канцлер Австрии поднял на минской встрече ряд тем, которые касаются прав человека.

Фото: president.gov.by

Об этом сообщили на сайте главы австрийского правительства.


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«Вовлечение Беларуси в Восточное партнерство необходимо для ускорения необходимых реформ», — заявил Курц. При этом по его словам, от Беларуси не нужно требовать сделать выбор между Россией и ЕС, а скорее, предложить концепцию «и, и», в которой большое значение имеет углубление сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

На своей странице в Twitter канцлер написал: «С Лукашенко я обсудил также темы, где мы другого мнения: верховенство права и права человека, при этом мы делаем ставку на диалог по правам человека».

В сообщениях пресс-службы Лукашенко о визите Курца обсуждение этих вопросов не упоминалось.
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Тэги: Беларусь-Австрия права человека свобода СМИ Персона: Себастьян Курц Александр Лукашенко Город: Минск

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