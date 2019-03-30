Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни

Жилой дом в Магнитогорске, в котором 31 декабря обрушился подъезд и погибли 39 человек, пригоден для проживания.

Фото: 74.mchs.gov.ru

К такому выводу пришла межведомственная комиссия, сообщило 30 марта правительство Челябинской области.

Охрану снимут с периметра с 1 апреля. Желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры.

В подъездах дома идет косметический ремонт, начинаются работы на торцевых частях здания. В апреле планируется начать благоустройство прилегающей территории. Все строительно-монтажные работы должны быть завершены ко Дню города, который пройдет с 28 по 30 июня.