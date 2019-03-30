Би-би-си и «Голос Америки» запретили в Бурунди

Власти Бурунди ввели запрет на вещание международных медиаорганизаций. Журналистов лишили права сотрудничать с ними.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет сказала, что продолжающиеся угрозы в адрес журналистов ухудшают ситуацию со свободой слова в этой стране. Би-би-си также осудила решение Бурунди, назвав его «серьезным ударом по свободе слова», передает VOA .

Рейчел Николсон, исследователь правозащитной организации Amnesty International, считает, что запрет на вещание Би-би-си может быть обусловлен тем, что британская вещательная корпорация выпустила в эфир программу, в которой рассказывалось о действиях спецслужб Бурунди, использующих секретные тюрьмы для борьбы с диссидентами. В свою очередь, «Голос Америки» предоставил работу одному из оппозиционных бурундийских журналистов.

В телефонном интервью «Голосу Америки» советник президента Бурунди Вилли Ньямитве заявил, что запрет был введен из-за того, что «Голос Америки» и Би-би-си распространяли «лживую информацию» о Бурунди.

Бурунди заняла 159 место из 180 в рейтинге свободы прессы 2018 года.