Би-би-си и «Голос Америки» запретили в Бурунди

/ Мир
Просмотров: 25

Власти Бурунди ввели запрет на вещание международных медиаорганизаций. Журналистов лишили права сотрудничать с ними.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет сказала, что продолжающиеся угрозы в адрес журналистов ухудшают ситуацию со свободой слова в этой стране. Би-би-си также осудила решение Бурунди, назвав его «серьезным ударом по свободе слова», передает VOA.

Рейчел Николсон, исследователь правозащитной организации Amnesty International, считает, что запрет на вещание Би-би-си может быть обусловлен тем, что британская вещательная корпорация выпустила в эфир программу, в которой рассказывалось о действиях спецслужб Бурунди, использующих секретные тюрьмы для борьбы с диссидентами. В свою очередь, «Голос Америки» предоставил работу одному из оппозиционных бурундийских журналистов.

В телефонном интервью «Голосу Америки» советник президента Бурунди Вилли Ньямитве заявил, что запрет был введен из-за того, что «Голос Америки» и Би-би-си распространяли «лживую информацию» о Бурунди.

Бурунди заняла 159 место из 180 в рейтинге свободы прессы 2018 года.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Бурунди свобода СМИ Би-би-си Голос Америки Персона: Аманда Беннет

Другие материалы на эту тему:

Белорусская власть к перу приравняла и блог, и влог

Белорусская власть к перу приравняла и блог, и влог

Гибридную войну против прессы ведут белорусские чиновники

Гибридную войну против прессы ведут белорусские чиновники

Люди в погонах получили право определять, кто журналист, а кто нет?

Люди в погонах получили право определять, кто журналист, а кто нет?

Борясь с народными протестами, власти не церемонятся и с журналистами

Борясь с народными протестами, власти не церемонятся и с журналистами