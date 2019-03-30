«Нас обманули». У пророссийского сепаратиста забрали крымские санатории

Подконтрольные России крымские власти решили продать имущество алуштинских пансионатов «Днепр» и «ХИИТовец», которые в 2015 году были отданы в аренду бывшему нардепу от Партии регионов Олегу Цареву.

Вопрос продажи имущества двух пансионатов инициировал российский глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает krymr.com .

После того, как Царев поддержал сепаратистов на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине, он с семьей переехал в Крым. Царевы живут в Ялте, в 2015 году они заявили о себе как об инвесторах, получив в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории.

В 2015 году фирмы Царева и его семьи взяли на себя обязательства по реконструкции и развитию сразу шести крымских санаториев: алуштинских «Днепра» и «ХИИТовца», детского пульмонологического санатория «Ай-Тодор» в Ялте, алуштинского «Ветерана», а также евпаторийских санаториев «Юбилейный» и «Радуга». Каждый этот инвестпроект тянул на сотни миллионов рублей.

«Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается», — пожаловался Царев.