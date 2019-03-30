С 31 марта подорожает топливо на АЗС

В соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой сдержанности в области цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 31 марта увеличиваются на одну копейку.

По сообщению госконцерна, изменение розничных цен производится в связи с ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры. С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 14,3%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,25%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья.

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,49 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,60 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,81 рубля, ДТ — 1,60 рубля.

Это уже шестое подорожание топлива в Беларуси с начала года. Последний раз стоимость топлива увеличилась 24 марта, также на одну копейку.