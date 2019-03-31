Задержан Геннадий Федынич — лидер профсоюза РЭП

Вечером 30 марта в своей квартире в Минске задержан лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Как сообщил БелаПАН член совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак, Федынич успел сообщить по телефону, что к нему в квартиру пришли сотрудники милиции и задержали по подозрению в нахождении в нетрезвом состоянии.

Федынич подчеркнул, что он трезв и не нарушал условий «домашней химии».

По данным профсоюзного сайта praca-by.info , Федынич находится в УВД Центрального района Минска, куда его доставили для освидетельствования.

По условиям «домашней химии» Федынич должен находиться дома после 19:00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания. Сотрудники милиции во время всего срока контролируют соблюдение этих условий и могут прийти домой в любое время суток.

24 августа суд Советского района Минска признал лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК) и приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа с пятилетним запретом занимать руководящие должности.

Суд признал профсоюзных деятелей виновными в том, что они «использовали лиц, не посвященных в преступный характер действий, для перевозки денег из-за рубежа, которые не регистрировались в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента». Умышленно искажая данные в бухгалтерском учете, лидеры профсоюза РЭП, как посчитал суд, уклонялись от уплаты налогов.

Федынич и Комлик вины не признали.