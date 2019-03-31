Объявлен желтый уровень опасности
В последний день марта в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.
В некоторых районах синоптики прогнозируют дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по северу сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).
Максимально воздух прогреется до +11..+17°C.
В столице существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный порывистый.
В течение дня столбик термометра покажет следующие значения:
- утром +4..+6°C;
- днем +12..+14°C;
- вечером +8..+10°C.