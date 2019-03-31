Объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В последний день марта в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.

В некоторых районах синоптики прогнозируют дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по северу сильный порывистый (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).

Максимально воздух прогреется до +11..+17°C.

В столице существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный порывистый.

В течение дня столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +4..+6°C;
  • днем +12..+14°C;
  • вечером +8..+10°C.
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Тэги: погода

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