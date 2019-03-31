БАТЭ обыграл «Дняпро» в первом туре нового чемпионата страны

15-кратный чемпион Беларуси по футболу БАТЭ с победы стартовал в новом первенстве.

30 марта команда Алексея Баги обыграла дома могилевский «Дняпро» — 2:0 (Д.Бага, 28, Скавыш, 61).

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата «Шахтер» в первом туре победил столичное «Торпедо» — 1:0 (Януш, 86).

Минское «Динамо», занявшее в сезоне-2018 третье место, 31 марта сыграет с мозырской «Славией».

29 и 30 марта состоялись еще три матча: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» — 2:3 (Кантария, 45-автогол, Квашук, 59; Ндженг, 9, Кантария, 23, Легчилин, 41), «Ислочь» — «Городея» — 2:0 (Макась, 30, 57).

31 марта первый тур завершится матчами «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест) и «Слуцк» — РЦОР-БГУ.