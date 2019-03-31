ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей
В последний выходной марта сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за грубыми нарушениями Правил дорожного движения, одним из которых является превышение установленных скоростных режимов.
Инспекторы ДПС будут нести службу, как открытым, так и скрытым способом. Кроме этого, на дорогах будут расставлены дополнительные датчики контроля скорости.
В частности, в Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (228+700);
- 08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (26+200);
- 08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район, населенный пункт Клин (191+100);
- 08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);
- 08:00-20:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);
- 08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
- 08:00-20:00. Брест, проспект Машерова, 64;
- 08:00-20:00. Дорога Р-127, Кобринский район, населенный пункт Хабовичи (20+950);
- 08:00-20:00. Трасса М-1, Барановичский район (229+890).
Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего марта будет выставлять на улицах города переносные радары. Также уже стали известы места в Минске, где они будут находиться в апреле.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.