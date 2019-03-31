ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей

В последний выходной марта сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за грубыми нарушениями Правил дорожного движения, одним из которых является превышение установленных скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Инспекторы ДПС будут нести службу, как открытым, так и скрытым способом. Кроме этого, на дорогах будут расставлены дополнительные датчики контроля скорости.

В частности, в Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (228+700);

08:00-19:00. Дорога Р-122, Чаусский район (26+200);

08:00-19:00. Трасса М-8, Шкловский район, населенный пункт Клин (191+100);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);

08:00-20:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);

08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

08:00-20:00. Брест, проспект Машерова, 64;

08:00-20:00. Дорога Р-127, Кобринский район, населенный пункт Хабовичи (20+950);

08:00-20:00. Трасса М-1, Барановичский район (229+890).

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего марта будет выставлять на улицах города переносные радары. Также уже стали известы места в Минске, где они будут находиться в апреле.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: