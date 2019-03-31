В Беларуси открылись избирательные участки по выборам президента Украины

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31 марта в 8 часов в Минске и Бресте открылись избирательные участки по выборам президента Украины.

Как сообщили БелаПАН в украинском посольстве, граждане Украины, проживающие в Минске, Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях, могут проголосовать в столице по адресу: улица Старовиленская, 51.

Жители Брестской и Гродненской областей могут прийти для голосования на избирательный участок в Бресте по адресу: улица Воровского, 19. Оба участка будут работать до 20:00.

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По расчетам украинского ЦИК, в выборах президента Украины могут принять участие почти 12 тысяч соотечественников, проживающих в Беларуси.

Ориентировочное количество избирателей — 6.961 на избирательном участке в посольстве Украины в Минске и 4.940 — в генеральном консульстве в Бресте.

На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов. Согласно данным последних социологических опросов, лидером президентской гонки является популярный актер-комик Владимир Зеленский. Второе и третье места в рейтингах занимают (в зависимости от социсследования) действующий президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.
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Тэги: выборы в Украине Город: Минск

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