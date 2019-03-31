В частной клинике Мехико прогремел мощный взрыв

В результате мощного взрыва, который прогремел в одной из частных клиник мексиканской столицы, травмы разной степени тяжести получили пять мужчин и девять женщин.

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В основном у пострадавших (их возраст от 33 до 81 года) ожоги.

По информации полиции, взрыв прогремел в Мехико в субботу. Кроме людей повреждения получили шесть автомобилей, которые были припаркованы у клиники.

В настоящее время компетентные службы столицы выясняют обстоятельства произошедшего. Е исключено, что детонатором взрыва могла стать утечка азота и кислорода.