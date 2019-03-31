На выборах президента Словакии впервые победила женщина
45-летняя леволиберальная активистка, адвокат Зузана Чапутова по итогам подсчета 100% бюллетеней избрана президентом Словакии.
Избиратели отдали за нее 58,4% своих голосов. Ее оппонент – 52-летний замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,59%.
Отметим, что в первом туре победительница набрала 40,6%, а ее противник – 18,6% голосов.
Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Кучака.