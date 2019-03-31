На выборах президента Словакии впервые победила женщина

45-летняя леволиберальная активистка, адвокат Зузана Чапутова по итогам подсчета 100% бюллетеней избрана президентом Словакии.

Избиратели отдали за нее 58,4% своих голосов. Ее оппонент – 52-летний замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,59%.

BREAKING NEWS: #Slovakia will have its first woman #president . #Zuzana #Čaputová leads with 58 perecent of the votes after half of electoral districts have been counted. Maroš Šefčovič comes 2nd with 41.9 percent (photo:TASR) pic.twitter.com/L2BXXHofUD — Radio Slovakia Int. (@RSI_English) 30 марта 2019 г.

Отметим, что в первом туре победительница набрала 40,6%, а ее противник – 18,6% голосов.

Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Кучака.