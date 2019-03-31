На выборах президента Словакии впервые победила женщина

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45-летняя леволиберальная активистка, адвокат Зузана Чапутова по итогам подсчета 100% бюллетеней избрана президентом Словакии.

Избиратели отдали за нее 58,4% своих голосов. Ее оппонент – 52-летний замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,59%.

 

 

Отметим, что в первом туре победительница набрала 40,6%, а ее противник – 18,6% голосов.

Зузана Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Кучака.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: Словакия Персона: Зузана Чапутова Марош Шефчович Ян Кучак

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