Посольство Украины в Минске: к нам стояла очередь, чтобы подать заявления на внесение в избирательные списки

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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассчитывает на высокую явку избирателей на выборах президента на участке в Минске. Об этом он заявил БелаПАН во время голосования 31 марта в Минске

«Рассчитываю, что явка будет высокая, потому что высок интерес к этим выборам. Главная задача посольства — обеспечить работу комиссии. Пока всё организованно проходит, так как мы планировали», — сказал дипломат.

По словам главы избирательной комиссии Оксаны Врублевской, проживающие в Беларуси граждане Украины проявили большой интерес к предстоящим выборам при уточнении избирательных списков.

«Люди очень активно звонили из всех регионов, вставали на консульский учет. К нам стояла очередь, чтобы подать заявления на внесение в избирательные списки. Активность для этого региона небывалая, мы даже планируем увеличить время работы комиссии при подготовке ко второму туру», — сказала она.

В Беларуси открыты два участка — в Минске и Бресте. В избирательные списки участка в Минске внесены 7191 человек и 4940 в Бресте.
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Тэги: выборы в Украине Беларусь-Украина Персона: Игорь Кизим Оксана Врублевская

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