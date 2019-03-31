Житель Могилева получил ожоги, пытаясь спасти из гаража загоревшийся автомобиль

Житель Могилева 1985 года рождения пострадал в результате возгорания принадлежащего ему автомобиля. Мужчина пытался вытолкать машину из гаража и получил ожоги лица, шеи и рук.

Как выяснилось впоследствии, днем 30 марта мужчина занимался ремонтом своего «Форда Мондео» в гараже на улице Сосновой. Каким-то образом в смотровую яму был пролит бензин, который воспламенился.

В результате возгорания автомобиль серьезно пострадал — уничтожен салон, повреждено лакокрасочное покрытие, также повреждения получил гараж.

Еще одно возгорание автомобиля в тот же день, но ранее, случилось в деревне Поклады Кричевского района. Горел также «Форд Мондео». Огнем поврежден моторный отсек, колесо и лобовое стекло.