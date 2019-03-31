Легковушка и троллейбус столкнулись в Витебске

ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля «Ауди» случилось поздно вечером 30 марта в Витебске.

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Сигнал об аварии на перекресте улиц Панковой и Терешковой поступил местным спасателям в 23:22.

На месте выяснилось, что в результате столкновения в салоне «Ауди» оказался заблокирован 29-летний водитель. Спасатели извлекли молодого человека из салона и передали медикам, сообщает Витебское областное управление МЧС.