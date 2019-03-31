Легковушка и троллейбус столкнулись в Витебске

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ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля «Ауди» случилось поздно вечером 30 марта в Витебске.

Фото vk.com/ghest_vitebska

Сигнал об аварии на перекресте улиц Панковой и Терешковой поступил местным спасателям в 23:22.

На месте выяснилось, что в результате столкновения в салоне «Ауди» оказался заблокирован 29-летний водитель. Спасатели извлекли молодого человека из салона и передали медикам, сообщает Витебское областное управление МЧС.

С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в областную клиническую больницу. Там же оказался и 34-летний пассажир легковушки, отмечает «ЧП и ДТП | Витебск».
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Тэги: ДТП Город: Витебск

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