Легковушка и троллейбус столкнулись в Витебске
Просмотров: 691
ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля «Ауди» случилось поздно вечером 30 марта в Витебске.
Сигнал об аварии на перекресте улиц Панковой и Терешковой поступил местным спасателям в 23:22.
На месте выяснилось, что в результате столкновения в салоне «Ауди» оказался заблокирован 29-летний водитель. Спасатели извлекли молодого человека из салона и передали медикам,
С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в областную клиническую больницу. Там же оказался и 34-летний пассажир легковушки, отмечает