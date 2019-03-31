Малый бизнес сможет получать кредиты в «Банке ВТБ» под поручительство Фонда финансовой поддержки предпринимателей

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ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» первым среди банков страны заключил соглашение с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей о выдаче поручительств по кредитам клиентам малого бизнеса.

«Благодаря соглашению в Беларуси появляется уникальный инструмент, который позволит представителям малого бизнеса получать заемные средства под поручительства фонда. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке, улучшению инвестиционного климата, а также предоставит дополнительные возможности для развития бизнеса наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления банка Павел Мандрыка.

На 1 января текущего года объем кредитного портфеля субъектов малого бизнеса «Банка ВТБ (Беларусь)» составил 28,9 млн рублей. Основными отраслями кредитования по итогам 2018 года стали легкая и целлюлозно-бумажная промышленность, розничная торговля, фармацевтика, операции с недвижимостью и производство строительных материалов.
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Тэги: Банк ВТБ малый бизнес Персона: Павел Мандрыка

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