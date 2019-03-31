Ипэшникам опять разрешили расплачиваться наличной валютой за приобретаемые за рубежом товары

Индивидуальные предприниматели вновь могут использовать наличную иностранную валюту для приобретения товара за пределами страны.

В адрес общественного объединения предпринимателей «Перспектива» поступил официальный документ от Национального банка, согласно которому ИП разрешается с 1 марта использование наличной иностранной валюты при расчетах за товары, приобретаемые за рубежом.

«С 1 марта 2019 года индивидуальные предприниматели — резиденты вправе использовать наличную иностранную валюту при проведении расчетов за пределами Республики Беларусь по сделкам, предусматривающим импорт, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию Республики Беларусь. При этом для указанных целей индивидуальные предприниматели — резиденты вправе покупать наличную иностранную валюту в порядке, установленном для физических лиц», — отмечается в совместном постановлении Совета министров и Нацбанка от 29 марта № 212/5 «О некоторых вопросах проведения валютных операций».

«Перспектива» обращает внимание, что принятые постановлением изменения носят бессрочный характер.