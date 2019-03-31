«Моладзь БНФ» осталась без руководителя

21-летний Денис Мандик покинул пост председателя «Моладзі БНФ» — молодежного крыла Партии БНФ.

Денис Мандик. Фото spring96.org

Эту должность Мандик занимал с сентября 2018 года, когда сменил Анну Смилевич.

О своем решении Мандик сообщил в «Фейсбуке». По его словам, ему пришлось возглавить организацию в ситуации, когда другого выбора не было. «Но уже тогда я понимал, что я не политик и это не мое», — написал Мандик.

Он отметил, что его намного больше интересует белорусская культура и музыка, где он собирается достичь намного большего, чем в политике.

Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв, отметил в комментарии для «Белсата» , что Мандик не уходит ни из «Моладзі БНФ», ни из партии — только с должности.

«Я думаю, что резерв у молодежи есть. Есть много толковых молодых людей. Я думаю, что они между собой разберутся, кто будет возглавлять и каким образом будет организовано управление», — сказал Костусёв.