«Моладзь БНФ» осталась без руководителя
21-летний Денис Мандик покинул пост председателя «Моладзі БНФ» — молодежного крыла Партии БНФ.
Эту должность Мандик занимал с сентября 2018 года, когда сменил Анну Смилевич.
О своем решении Мандик
Он отметил, что его намного больше интересует белорусская культура и музыка, где он собирается достичь намного большего, чем в политике.
Председатель Партии БНФ Григорий Костусёв, отметил в комментарии для
«Я думаю, что резерв у молодежи есть. Есть много толковых молодых людей. Я думаю, что они между собой разберутся, кто будет возглавлять и каким образом будет организовано управление», — сказал Костусёв.