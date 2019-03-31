Еще у двух белорусских атлетов из-за допинга аннулированы результаты Олимпиады в Лондоне

За нарушение антидопинговых правил дисквалифицированы белорусские легкоатлеты Елена Матошко и Анис Ананенко.

Такое решение приняла Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета по результатам перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

У метательницы молота Елены Матошко обнаружен оксандролон. В Лондоне-2012 спортсменка не пробилась в финал, заняв итоговое 30-е место.

У стайера Аниса Ананенко найден дегидрохлорметилтестостерон. В Лондоне на дистанции 800 метро Ананеко не пробился даже в полуфинал, показав 43-результат.

В июле 2015 года Ананеко был дисквалифицирован на четыре года за применение так называемого генного допинга.

Матошко и Ананенко — не первые белорусские спортсмены, чьи результаты на Олимпиаде в Лондоне аннулированы из-за положительных допинг проб.

Ранее золотой медали в толкании ядра лишилась Надежда Остапчук, тяжелоатлетка Марина Шкерманкова (до 69 кг) была вынуждена сдать бронзовую медаль. Запрещенные вещества были найдены пробах еще трех штангистов — Евгения Жерносека (свыше 105 кг, 9-е место), Дины Сазановец (до 69 кг, 4-е место) и Николая Новикова (до 85 кг, 8-е место).