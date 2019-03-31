Власти Бреста организовали на площади Ленина спортивный праздник, чтобы помешать противникам аккумуляторного завода

31 марта в Бресте на площади Ленина вновь собрались противники аккумуляторного завода — более 250 человек. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

В это же время на площади проходило организованное местными властями мероприятие. Брестский горисполком накануне пригласил жителей города к 11:30 на площадь «познакомиться с необычным видом спорта нового поколения — кроссминтоном».

Как отметил правозащитник Роман Кисляк, таким образом чиновники «решили спрятать» собравшихся на площади противников строительства завода.

«Хорошо, что здесь развлекают детей, но я за то, чтобы и нам разрешили провести на площади митинг или пикет», — заявил правозащитник в комментарии для БелаПАН .

Собравшиеся противники завода обсуждали создание Брестским облисполкомом государственно-общественной группы экологического контроля за аккумуляторным заводом.

Войти в состав группы предложили председателю инициативной группы по проведению местного референдума в Брестском районе Ирине Силицкой. В облисполкоме ей ответили отказом на предложение включить в состав и других активистов. В итоге она отказалась войти в группу. «Это не группа контроля, а цирк, и быть клоуном в этом цирке я не хочу», — заявила Силицкая.

«Мы добиваемся, чтобы этот завод вообще не работал, а нам предлагают наблюдать, как он будет отравлять наш регион», — отметил Роман Кисляк.

Участники сегодняшней встречи считают, что назначенные властями члены «общественной группы» «будут просто стоять рядом с лаборантами и смотреть, как они берут пробы».

После встречи на площади противники аккумуляторного завода с желтыми надувными шарами, на которых было написано «Жить» и изображены смайлики, прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до перекрестка с проспектом Машерова, где постояли некоторое время, поговорили и разошлись.

Фото Романа Кисляка