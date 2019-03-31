Команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира

Команда президента и команда Минской области встретятся в финальной серии любительских соревнований по хоккею на призы Президентского спортивного клуба.

30 марта обе команды успешно провели полуфинальные матчи.

Команда президента, за которую в основном выступают закончившие карьер профессиональные хоккеисты, в Минске на ледовой площадке «Олимпик Парк» выиграла у команды Брестской области — 8:1. В составе победителей Александр Лукашенко забросил одну шайбу и отметился двумя передачами. В пяти проведенных матчах глава государства набрал 15 (5+10) очков.

Во втором полуфинале команда Минской области на площадке столичного Ледового дворца обыграла команду Гомельской области — 11:4.

Финальная серия до двух побед пройдет 6, 13 и, если понадобится, 14 апреля. В первом матче команда президента будет номинальным гостем.

6 апреля в Жлобине команды Гомельской и Брестской областей разыграют третье место.