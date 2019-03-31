Видеофакт. Опустевший вокзал после эвакуации

Следственный комитет в своем telegram-канале опубликовал короткое видео из здания железнодорожного вокзала после эвакуации.







Сегодня, напоним, в Минске были эвакуированы посетители и персонал железнодорожного вокзала, а также торговых центров Galileo на улице Бобруйской и «Замок» на проспекте Победителей.

Причиной стало получение сообщения об опасности, кратко пояснили в Следственном комитета.

Доступ пассажиров к поездам на железнодорожном вокзале не прекращался. Был перекрыт центральный вход, но при наличии билета на перрон можно попасть через правый тоннель.