Видеофакт. Опустевший вокзал после эвакуации

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Следственный комитет в своем telegram-канале опубликовал короткое видео из здания железнодорожного вокзала после эвакуации.



Сегодня, напоним, в Минске были эвакуированы посетители и персонал железнодорожного вокзала, а также торговых центров Galileo на улице Бобруйской и «Замок» на проспекте Победителей.

Причиной стало получение сообщения об опасности, кратко пояснили в Следственном комитета.

Доступ пассажиров к поездам на железнодорожном вокзале не прекращался. Был перекрыт центральный вход, но при наличии билета на перрон можно попасть через правый тоннель.

 
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Тэги: эвакуация железнодорожный вокзал Город: Минск

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