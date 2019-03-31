Порошенко: это голосование за невозврат в Советский Союз и Российскую империю

Членство в Европейском союзе и НАТО как обязательные условия движения Украины вперед назвал действующий президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на участке.

Фото president.gov.ua

31 марта в Украине проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 39 человек, в том числе и Порошенко.

На избирательный участок в киевском Доме офицеров Порошенко пришел со всей семьей.

После голосования Порошенко заявил, что отдал свой голос «за будущее нашего государства и его дальнейшее продвижение в направлении Европейского союза».

Порошенко подчеркнул, что «это очень важное историческое голосование за невозврат в Советский Союз и Российскую империю».

«Сегодня уверен в том, что выборы были хорошо организованы. Волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютное условие для нашего движения вперед. Вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов. Вперед к нашему членству в Европейском союзе и НАТО. Для продолжения важнейших реформ, которые абсолютно судьбоносны для Украины. Поэтому так важны эти выборы», — подчеркнул украинский президент.

Порошенко пообещал сделать всё возможное, чтобы «превратить Украину в большую страну свободных, богатых и счастливых людей», сообщает пресс-служба украинского лидера.