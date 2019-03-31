Минская милиция ищет «минера», из-за которого эвакуировали вокзал и торговые центры

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В настоящий момент правоохранители принимают все меры по установлению личности, сообщившей ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала и торговых центров.

Фото t.me/nexta_tv

Как отмечает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, после получения сообщения были приняты все необходимые меры: эвакуированы люди, обследованы здания и прилегающие территории, усилены меры безопасности. Взрывных устройств обнаружено не было.
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Тэги: ложное минирование Город: Минск

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