Минская милиция ищет «минера», из-за которого эвакуировали вокзал и торговые центры
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В настоящий момент правоохранители принимают все меры по установлению личности, сообщившей ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала и торговых центров.
Как отмечает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, после получения сообщения были приняты все необходимые меры: эвакуированы люди, обследованы здания и прилегающие территории, усилены меры безопасности. Взрывных устройств обнаружено не было.