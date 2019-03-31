На минском участке по выборам президента Украины явка уже превысила показатели 2014 года

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Явка избирателей на выборы президента Украины на участке в Минске на 16 часов превысила показатели президентских выборов 2014 года.


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«По состоянию на 16:00 у нас проголосовало 639 человек. На прошлых выборах явка за весь день составила 485 человек, и к нам продолжают ехать жители Минска и регионов Беларуси», — сообщила БелаПАН глава местной избирательной комиссии Оксана Врублевская.

Активность проявляют граждане Украины всех возрастов: самой пожилой избирательнице 87 лет, сообщила глава избиркома.

По ее словам, голосование проходит без инцидентов.

Всего в избирательные списки в Минске внесены 7191 человек и 4940 в Бресте.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: выборы в Украине Беларусь-Украина Персона: Ольга Врублевская Город: Минск

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