Макей поблагодарил канцлера Австрии за смелость

Белорусско-австрийские отношения в целом развиваются «динамично и активно», заявил министр иностранных дел Владимир Макей в комментарии программе «Контуры» на телеканале ОНТ 31 марта, комментируя визит в Беларусь федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Макей убежден, что этого не было бы без «определенной политической воли, политического мужества», которое чиновник связывает «с приходом новой волны новых политиков в руководство Австрийской Республикой».

«Я уже высказал господину федеральному канцлеру благодарность за то, что в свое время он, будучи тогда еще молодым министром иностранных дел, первым из стран Евросоюза осмелился пригласить министра иностранных дел Беларуси, который еще был под санкциями, — отметил Макей. — После этого он два раза

был в Беларуси с визитом еще в статусе министра иностранных дел. Ну а сегодня он в статусе канцлера приехал для того, чтобы поучаствовать в таком важном историческом, я считаю, событии, как открытие памятника вместе с президентом Беларуси».

Себастьян Курц и Александр Лукашенко открыли в мемориальном комплексе «Тростенец» памятник «Массив имен» в память о погибших здесь австрийских еврея. Канцлер также принял участие в вечере памяти о жертвах лагеря смерти в Тростенце.