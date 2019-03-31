БГК дважды проиграл «Фленсбургу» и выбыл из Лиги чемпионов

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Брестский гандбольный клуб им. Мешкова на стадии 1/8 финала выбыл из Лиги чемпионов, дважды проиграв лидеру чемпионата Германии «Фленсбургу-Хандевитту».

Первая встреча соперников в Бресте 23 марта завершилась со счетом 30:28 (14:14) в пользу гостей. 31 марта во Фленсбурге немецкая команда также победила — 30:20 (14:8).

БГК вышел в плей-офф ЛЧ четвертый год подряд. С «Фленсбургом-Хандевиттом» брестчане играли четыре раза: в конце марта и начале апреля 2017 года — в 1/8 финала ЛЧ (немцы выиграли 26:25 в гостях и 28:26 дома), в ноябре того же года — в групповом раунде ЛЧ (оба матча также в пользу «Фленсбурга» — 30:28 в гостях, 37:30 дома).
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Тэги: БГК гандбол-еврокубки

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