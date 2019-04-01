Арина Соболенко выиграла второй подряд турнир в парном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-е место в парном разряде) и бельгийка Элизе Мертенс (10) выиграли второй подряд крупный турнир в США.

31 марта на соревнованиях в Майами с призовым фондом 9 млн долларов они победили Саманту Стосур (Австралия, 21) и Шуай Чжан (Китай, 13) — 7:6, 6:2.

Две недели назад белорусско-бельгийская пара выиграла такого же ранга турнир в Индиан-Уэллсе. Это был первый титул Соболенко в соревнованиях дуэтов.