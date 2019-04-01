ЦИК Украины опубликовал новые данные
Центризбирком Украины объявил данные подсчета 40.21% бюллетеней на выборах президента страны.
Так, по данным ЦИК, топ-5 кандидатов выглядит следующим образом:
- Владимир Зеленский – 30.23%;
- Петр Порошенко – 16.65%;
- Юлия Тимошенко – 13.14%;
- Юрий Бойко – 11.48%;
- Анатолий Гриценко – 7.07%.
В свою очередь в штабе официально идущей третьей лидера «Батькивщины» заявили, что ведут параллельный подсчет голосов (уже обработано 63.51% протоколов), и их лидер занимает второе место:
- Владимир Зеленский – 28.1%;
- Юлия Тимошенко – 16,1%;
- Петр Порошенко – 15.2%.
Второй тур пройдет 21 апреля.