ЦИК Украины опубликовал новые данные

Центризбирком Украины объявил данные подсчета 40.21% бюллетеней на выборах президента страны.

Голосование на избирательном участке в Минске

Так, по данным ЦИК, топ-5 кандидатов выглядит следующим образом:

Владимир Зеленский – 30.23%; Петр Порошенко – 16.65%; Юлия Тимошенко – 13.14%; Юрий Бойко – 11.48%; Анатолий Гриценко – 7.07%.

В свою очередь в штабе официально идущей третьей лидера «Батькивщины» заявили, что ведут параллельный подсчет голосов (уже обработано 63.51% протоколов), и их лидер занимает второе место:

Владимир Зеленский – 28.1%; Юлия Тимошенко – 16,1%; Петр Порошенко – 15.2%.

Второй тур пройдет 21 апреля.