ЦИК Украины опубликовал новые данные

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Центризбирком Украины объявил данные подсчета 40.21% бюллетеней на выборах президента страны.

Голосование на избирательном участке в Минске

Так, по данным ЦИК, топ-5 кандидатов выглядит следующим образом:

  1. Владимир Зеленский – 30.23%;
  2. Петр Порошенко – 16.65%;
  3. Юлия Тимошенко – 13.14%;
  4. Юрий Бойко – 11.48%;
  5. Анатолий Гриценко – 7.07%.

В свою очередь в штабе официально идущей третьей лидера «Батькивщины» заявили, что ведут параллельный подсчет голосов (уже обработано 63.51% протоколов), и их лидер занимает второе место:

  1. Владимир Зеленский – 28.1%;
  2. Юлия Тимошенко – 16,1%;
  3. Петр Порошенко – 15.2%.

Второй тур пройдет 21 апреля.
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Тэги: выборы в Украине

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