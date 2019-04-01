Средний курс наличного доллара в марте снизился на 0,4%, с начала года — на 2,1%

На 2,05% (с 2,173 до 2,12835 рубля) снизился в январе-марте 2019 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля), в феврале — на 0,58% (до 2,13685), в марте — на 0,40%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 0,46% (с 2,1304 до 2,1205 рубля), продажи — на 0,33% (с 2,14325 до 2,1362).

Биржевой курс доллара снизился за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля), за февраль — на 0,53% (до 2,1384), за март — на 0,46% (до 2,1285), с начала года — на 1,45%.

В январе-марте 2018 года средний наличный курс доллара уменьшился на 2,13%, за год — увеличился на 9,09%. В 2017 году американская валюта подорожала на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.