Очереди фур на границе существенно увеличились

/ Общество
Просмотров: 377

Транспортный коллапс в пунктах перехода на участках белорусской границы со странами Евросоюза продолжается.

Фото pixabay.com

По данным белорусских пограничников, на 08:00 на литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 890 большегрузных автомобилей:

  • «Каменный Лог» – более 350;
  • «Привалка» – более 230;
  • «Бенякони» – более 200;
  • «Котловка» – более 110.

На двух переходах с Латвией в «колейке» находится более 250 грузовиков:

  • «Григоровщина» – более 230;
  • «Урбаны» – более 20.

Совсем мало (на фоне литовского и латвийского участков) фур в очереди на выезд в Польшу находится более 100 большегрузов:

  • «Брузги» – более 60;
  • «Берестовица» – более 40.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: очереди фур на границе