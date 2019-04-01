Очереди фур на границе существенно увеличились

Транспортный коллапс в пунктах перехода на участках белорусской границы со странами Евросоюза продолжается.

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По данным белорусских пограничников, на 08:00 на литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 890 большегрузных автомобилей:

«Каменный Лог» – более 350;

«Привалка» – более 230;

«Бенякони» – более 200;

«Котловка» – более 110.

На двух переходах с Латвией в «колейке» находится более 250 грузовиков:

«Григоровщина» – более 230;

«Урбаны» – более 20.

Совсем мало (на фоне литовского и латвийского участков) фур в очереди на выезд в Польшу находится более 100 большегрузов: