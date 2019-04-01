Очереди фур на границе существенно увеличились
Транспортный коллапс в пунктах перехода на участках белорусской границы со странами Евросоюза продолжается.
По данным белорусских пограничников, на 08:00 на литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 890 большегрузных автомобилей:
- «Каменный Лог» – более 350;
- «Привалка» – более 230;
- «Бенякони» – более 200;
- «Котловка» – более 110.
На двух переходах с Латвией в «колейке» находится более 250 грузовиков:
- «Григоровщина» – более 230;
- «Урбаны» – более 20.
Совсем мало (на фоне литовского и латвийского участков) фур в очереди на выезд в Польшу находится более 100 большегрузов:
- «Брузги» – более 60;
- «Берестовица» – более 40.