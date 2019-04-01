Новые «сюрпризы» для лихачей подготовила ГАИ на дорогах страны
В День дурака автомобилистам на дорогах Беларуси будет не до смеха – Госавтоинспекция расставила новые ловушки для любителей быстрой езды.
В частности, на Брестчине и Могилевщине переносные датчики контроля скорости будут находиться в следующих местах:
- 07:30-19:30. Могилев, улица Крупской, 111;
- 08:00-19:00. Дорога Р-76, Шкловский район (59+940);
- 08:00-19:00. Трасса М-4, Могилевский район (181+800);
- 08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);
- 08:00-20:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);
- 08:00-20:00. Брест, улица Московская, 219;
- 08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);
- 08:00-20:00. Дорога Р-2, Ивацевичи, улица Ленина, АЗС «Белоруснефть» (144+200);
- 08:00-20:00. Дорога Н-472, Ивановский район, деревня Замошье, улица Ленинская, 93.
Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы сообщила места в Минске, где в апреле будут находиться переносные радары.
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.