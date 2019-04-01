Новые «сюрпризы» для лихачей подготовила ГАИ на дорогах страны

В День дурака автомобилистам на дорогах Беларуси будет не до смеха – Госавтоинспекция расставила новые ловушки для любителей быстрой езды.

Фото УГАИ Брестской области

В частности, на Брестчине и Могилевщине переносные датчики контроля скорости будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, улица Крупской, 111;

08:00-19:00. Дорога Р-76, Шкловский район (59+940);

08:00-19:00. Трасса М-4, Могилевский район (181+800);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Могилевский район (26+700);

08:00-20:00. Дорога Р-98, Каменецкий район (49+900);

08:00-20:00. Брест, улица Московская, 219;

08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);

08:00-20:00. Дорога Р-2, Ивацевичи, улица Ленина, АЗС «Белоруснефть» (144+200);

08:00-20:00. Дорога Н-472, Ивановский район, деревня Замошье, улица Ленинская, 93.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы сообщила места в Минске, где в апреле будут находиться переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: