Румас против вливания денег в неэффективные госпредприятия

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Никакой новой поддержки госкомпаниям, которые не в состоянии работать в современных экономических условиях, предоставляться не должно, считает премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Такое заявление главы правительства опубликовано в последнем номере журнала Минфина «Финансы, учет, аудит», в котором размещены материалы коллегии министерства.

Как отметил Румас, «бюджет не может, да и не должен, нести нагрузку по финансированию нестабильно работающих предприятий».

«Наш собственный опыт и практика других стран говорят о том, что денежные вливания в организации, без изменения системы управления со стороны собственника, не приносят ожидаемого результата», —  констатировал Сергей Румас.

Он обратил внимание, что значительная часть проблемных предприятий имеют долги перед бюджетом. По данным правительства, на 1 января 2019 года их просроченная задолженность перед республиканским бюджетом составила более 1 млрд рублей по средствам, предоставленным внутри страны, и 390 млн долларов —  по платежам. проведенным Минфином в целях погашения и обслуживания внешних займов субъектов хозяйствования.

«Возврат этих денег является сложной задачей. Но правительство здесь определилось — необходимо ужесточить контроль за выполнением организациями своих обязательств перед бюджетом. Под особым контролем окажутся предприятия, которые получат господдержку, инициированную нынешним составом Совета Министров», — отметил Сергей Румас.

По его словам, планируется также существенно улучшить корпоративное управление на государственных предприятиях.

«Активизация процесса улучшения корпоративного управления имеет вполне осязаемую цель — повысить эффективность государственного сектора, которая будет выражаться в том числе и в увеличении дивидендов, выплачиваемых собственнику, в данном случае — государству», — подчеркнул Румас.

В этой связи он сообщил, что, возможно, стоит обратиться к главе государства для получения разрешения правительству направлять сверхплановые дивиденды, получаемые от улучшения корпоративного управления, на поддержку иных государственных предприятий.

«Полагаем, Министерству финансов требуется продумать механизм, который начнет стимулировать и органы госуправления на повышение эффективности работы. В той же промышленности есть хорошо работающие предприятия, побившиеся успеха е том числе благодаря господдержке, оказанной в прошлые годы», — отметил Румас.

Он подчеркнул, что государство имеет право изъять часть прибыли 8 виде дивидендов в бюджет, чтобы министерство промышленности впоследствии имело возможность направить ее на пополнение оборотных средств других организаций. «Но делать это целесообразно лишь в том случае, если правительство увидит, что такая мера даст эффект в будущем», — резюмировал Сергей Румас.
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Тэги: господдержка Персона: Сергей Румас

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