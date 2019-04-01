Выборы президента Украины: обработано более 61% протоколов
Ситуация с выбором украинцев в первом туре не изменилась после обработки 61,15% протоколов избирательных комиссий.
По-прежнему, как и отмечали экзитполы, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Топ-10 кандидатов составляют:
- Владимир Зеленский – 30,38%;
- Петр Порошенко – 16,38%;
- Юлия Тимошенко – 13,08%;
- Юрий Бойко – 11,58%;
- Анатолий Гриценко – 7,06%;
- Игорь Смешко – 5,92%;
- Олег Ляшко – 5,12%;
- Александр Вилкул – 4,29%;
- Руслан Кошулинский – 1,66%;
- Юрий Тимошенко – 0,60%.
Ранее сообщалось, что Зеленский занял первое место на работавших 31 марта в Беларуси участках для голосования. По итогам подсчета 100% бюллетеней он набрал 41,02% голосов. В выборах приняло участие 1053 человека.
Второй тур, по итогам которого и будет избран президент Украины пройдет в воскресенье, 21 апреля.