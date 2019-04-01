Выборы президента Украины: обработано более 61% протоколов

/ Мир
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Ситуация с выбором украинцев в первом туре не изменилась после обработки 61,15% протоколов избирательных комиссий.

По-прежнему, как и отмечали экзитполы, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Топ-10 кандидатов составляют:

  1. Владимир Зеленский – 30,38%;
  2. Петр Порошенко – 16,38%;
  3. Юлия Тимошенко – 13,08%;
  4. Юрий Бойко – 11,58%;
  5. Анатолий Гриценко – 7,06%;
  6. Игорь Смешко – 5,92%;
  7. Олег Ляшко – 5,12%;
  8. Александр Вилкул – 4,29%;
  9. Руслан Кошулинский – 1,66%;
  10. Юрий Тимошенко – 0,60%.

Ранее сообщалось, что Зеленский занял первое место на работавших 31 марта в Беларуси участках для голосования. По итогам подсчета 100% бюллетеней он набрал 41,02% голосов. В выборах приняло участие 1053 человека.

Второй тур, по итогам которого и будет избран президент Украины пройдет в воскресенье, 21 апреля.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
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Тэги: выборы в Украине

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