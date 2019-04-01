Румас о налоговом маневре РФ: речь идет о больших деньгах, заместить которые сложно

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Правительство ожидает предложения Министерства финансов по консолидации ресурсов в бюджете для компенсации потерь, вызванных налоговым маневром в нефтяной отрасли России.

Фото pixabay.com

Предложения Минфину поручено внести в Совмин не позднее апреля, сообщил премьер-министр Сергей Румас на недавней коллегии финансового ведомства, материалы которой опубликованы в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит».

«Первое, на что хотелось бы обратить внимание финансистов, — это сбалансированность бюджета. В среднесрочном периоде времени сохраняются как внешние, так и внутренние риски ее нарушения. Для их минимизации предстоит выработать набор компенсационных мер от потерь в результате реализации Россией «налогового маневра», — сказал Румас.

В данном случае, отметил он, речь идет о больших деньгах, «заместить которые очень непросто».

«Необходимы новые предложения по консолидации ресурсов бюджета как по доходной, так и расходной части», — подчеркнул глава правительства.

В связи с этим премьер-министр обратил внимание, что в текущих условиях налоговые льготы, предоставляемые бюджетом, должны стать исключением из правил.

«В части доходов мы договорились, что критически подойдем к действующим налоговым льготам. Нужно проанализировать, насколько они эффективны и достигаются ли цели, которые преследовались, когда их вводили. В текущих условиях налоговые льготы должны стать скорее исключением из правил, а не стандартным обязательным условием осуществления деятельности субъекта хозяйствования», — подчеркнул Румас.

Он напомнил, что в 2017 году объем таких преференций превысил 6,3 млрд рублей. «Полагаем, что здесь существует реальный резерв для получения дополнительных доходов бюджета», — заявил Румас.

Следует отметить, что объем налоговых льгот, которые в 2019 году предоставит Минфин, в денежном выражении составит 7,4 млрд рублей (5,7% к ВВП). По сведениям БелаПАН, такую оценку министерство заложило в бюджет на 2019 год.

В текущем году льготы государства по уплате налога на добавленную стоимость оцениваются в 3,8% к ВВП, по уплате имущественных налогов и налога на прибыль — в 1,6% ВВП, иные налоговые льготы — в 0,3% ВВП.

По мнению экономистов, в том случае, если Беларуси придется изыскивать внутренние источники для компенсации потерь в связи с налоговым маневром, налоговые льготы придется сокращать.

«В связи с реализацией налогового маневра, возможно, придется урезать расходы. В долгосрочной перспективе, если мы не получим компенсацию со стороны России и существенно не сократим налоговые льготы, возможно, понадобится повышать налоги для сохранения сбалансированности бюджета», — предположила в комментарии БелаПАН академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Как сообщалось, белорусские власти оценивают потери страны в 2019-2024 годах из-за реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России более чем в 10 млрд долларов.
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Тэги: налоговый маневр Персона: Сергей Румас Катерина Борнукова

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