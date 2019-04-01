В Украине официально объявлен второй тур выборов президента
Второй тур президентских выборов пройдет в Украине через три недели – 21 апреля. Об этом в понедельник заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.
По ее словам, обработано уже более 70% бюллетеней и ни один из кандидатов не сможет набрать 50+.
Топ-10 выглядит так:
- Владимир Зеленский – 30,46%;
- Петр Порошенко – 16,18%;
- Юлия Тимошенко – 13,15%;
- Юрий Бойко – 11,54%;
- Анатолий Гриценко – 7,05%;
- Игорь Смешко – 5,96%;
- Олег Ляшко – 5,18%;
- Александр Вилкул – 4,30%;
- Руслан Кошулинский – 1,64%;
- Юрий Тимошенко – 0,61%.
Ранее Naviny.by писали, что в штабе Тимошенко заявили, что ведут параллельный подсчет голосов. На момент обработки 63,51% протоколов лидер Батькивщины занимает второе место:
- Владимир Зеленский – 28.1%;
- Юлия Тимошенко – 16,1%;
- Петр Порошенко – 15.2%.