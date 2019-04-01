В Украине официально объявлен второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов пройдет в Украине через три недели – 21 апреля. Об этом в понедельник заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По ее словам, обработано уже более 70% бюллетеней и ни один из кандидатов не сможет набрать 50+.

Топ-10 выглядит так:

Владимир Зеленский – 30,46%; Петр Порошенко – 16,18%; Юлия Тимошенко – 13,15%; Юрий Бойко – 11,54%; Анатолий Гриценко – 7,05%; Игорь Смешко – 5,96%; Олег Ляшко – 5,18%; Александр Вилкул – 4,30%; Руслан Кошулинский – 1,64%; Юрий Тимошенко – 0,61%.

Ранее Naviny.by писали, что в штабе Тимошенко заявили, что ведут параллельный подсчет голосов. На момент обработки 63,51% протоколов лидер Батькивщины занимает второе место: