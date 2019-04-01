В Украине официально объявлен второй тур выборов президента

/ Мир
Просмотров: 418

Второй тур президентских выборов пройдет в Украине через три недели – 21 апреля. Об этом в понедельник заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

По ее словам, обработано уже более 70% бюллетеней и ни один из кандидатов не сможет набрать 50+.

Топ-10 выглядит так:

  1. Владимир Зеленский – 30,46%;
  2. Петр Порошенко – 16,18%;
  3. Юлия Тимошенко – 13,15%;
  4. Юрий Бойко – 11,54%;
  5. Анатолий Гриценко – 7,05%;
  6. Игорь Смешко – 5,96%;
  7. Олег Ляшко – 5,18%;
  8. Александр Вилкул – 4,30%;
  9. Руслан Кошулинский – 1,64%;
  10. Юрий Тимошенко – 0,61%.

Ранее Naviny.by писали, что в штабе Тимошенко заявили, что ведут параллельный подсчет голосов. На момент обработки 63,51% протоколов лидер Батькивщины занимает второе место:

  1. Владимир Зеленский – 28.1%;
  2. Юлия Тимошенко – 16,1%;
  3. Петр Порошенко – 15.2%.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Украине Персона: Татьяна Слипачук

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко предрек победу Порошенко, но тот пока второй

Лукашенко предрек победу Порошенко, но тот пока второй

Выборы в Украине. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Выборы в Украине. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента

Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы