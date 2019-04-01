Какие вопросы Палата представителей будет рассматривать на шестой сессии

В повестку первого заседания шестой сессии Палаты представителей, которая откроется в Минске 2 апреля, включено 11 вопросов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы «Об охране труда», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «О государственных наградах Республики Беларусь», Кодекс о браке и семье и некоторые другие кодексы (по вопросам противодействия допингу в спорте и ограничения граждан в посещении виртуальных игорных заведений).

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты «Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений», «Об изменении закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Предусмотрена также ратификация соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями и международными интеграционными объединениями.

Согласно статьи 95 Конституции Беларуси, сессии Палаты представителей открываются 2 октября и 2 апреля. Они не могут длиться больше 80 и 90 дней соответственно.