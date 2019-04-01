«Беларусбанк» объявил о новых условиях кредитования покупок автомобилей Geely

«Беларусбанк» 1 апреля запустил новую партнерскую программу кредитования физических лиц при приобретении автомобилей Geely на льготных условиях.

Программа распространяется на автомобили марки Atlas и Emgrand X7, приобретаемые через официальных дилеров СЗАО «БелДжи».

Как сообщает «Беларусбанк», кредитное предложение предусматривает сниженную процентную ставку в первые два-три года кредитования — 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 6,1 процентного пункта). В дальнейшем ставка будет равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентного пункта.

Банк готов предоставлять кредитные средства в размере до 90% стоимости автомобиля. При этом чем больше сумма внесенных собственных средств на покупку авто, тем больше льготный период кредитования. Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, то период кредитования по сниженной ставке составит два года, если же оплатить самостоятельно 25% стоимости авто — льготный период увеличивается до трех лет.

Кредит предоставляется на срок до семи лет с возможностью досрочного погашения. Кроме того, при расчете максимальной суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов одного поручителя.

На заводе «БелДжи» (Борисовский район, Минская область) выпускают кроссоверы Atlas (от 35.200 рублей) и Emgrand X7 (от 29.900 рублей), а также седан Emgrand 7 (от 23.000 рублей).

В этом году завод намерен удвоить продажи Geely в Беларуси и реализовать порядка 7 тыс. автомобилей, а также 15—18 тыс. — в России.

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» создано в 2011 году. Акционерами являются ОАО «БелАЗ» (52,49%), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (33,35%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (6,47%), CITIC International Investment Limited (4,96%), ОАО «БАТЭ» (2,7%).