«Беларусбанк» объявил о новых условиях кредитования покупок автомобилей Geely

/ Экономика
Просмотров: 469

«Беларусбанк» 1 апреля запустил новую партнерскую программу кредитования физических лиц при приобретении автомобилей Geely на льготных условиях.

Программа распространяется на автомобили марки Atlas и Emgrand X7, приобретаемые через официальных дилеров СЗАО «БелДжи».

Как сообщает «Беларусбанк», кредитное предложение предусматривает сниженную процентную ставку в первые два-три года кредитования — 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 6,1 процентного пункта). В дальнейшем ставка будет равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентного пункта.

Банк готов предоставлять кредитные средства в размере до 90% стоимости автомобиля. При этом чем больше сумма внесенных собственных средств на покупку авто, тем больше льготный период кредитования. Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, то период кредитования по сниженной ставке составит два года, если же оплатить самостоятельно 25% стоимости авто — льготный период увеличивается до трех лет.

Кредит предоставляется на срок до семи лет с возможностью досрочного погашения. Кроме того, при расчете максимальной суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов одного поручителя.

На заводе «БелДжи» (Борисовский район, Минская область) выпускают кроссоверы Atlas (от 35.200 рублей) и Emgrand X7 (от 29.900 рублей), а также седан Emgrand 7 (от 23.000 рублей).

В этом году завод намерен удвоить продажи Geely в Беларуси и реализовать порядка 7 тыс. автомобилей, а также 15—18 тыс. — в России.

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» создано в 2011 году. Акционерами являются ОАО «БелАЗ» (52,49%), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (33,35%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (6,47%), CITIC International Investment Limited (4,96%), ОАО «БАТЭ» (2,7%).
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БелДжи Беларусбанк кредиты

Другие материалы на эту тему:

Льготные кредиты на Geely продлили на год, но условия изменились

Льготные кредиты на Geely продлили на год, но условия изменились

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» прекратил выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» прекратил выдачу льготных кредитов на покупку Geely

Начались продажи новой модели Geely белорусской сборки — Emgrand X7

Начались продажи новой модели Geely белорусской сборки — Emgrand X7